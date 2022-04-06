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طرحت خلال جلسة مجلس الوزراء الأحداث الأمنية التي حصلت في طرابلس، فشدد رئيس الحكومة على ضبط الأمن وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في طرابلس واتخاذ الإجراءات اللازمة.

Lebanon 24
06-04-2022 | 07:28
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