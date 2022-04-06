وزير الإقتصاد بعد انتهاء جلسة الحكومة: طالبنا كمجلس وزراء مصرف لبنان دفع الاعتمادات المتأخرة لاستيراد القمح وعندها تُحل الأزمة وثمّة شحنات وصلت ولا انقطاع بالمواد الغذائية في السوق

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