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وزير الاقتصاد: لا تطيير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات والمفاوضات لا تزال مستمرة

Lebanon 24
06-04-2022 | 08:11
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