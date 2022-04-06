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أمين عام الناتو: نحن في مرحلة حاسمة فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا

Lebanon 24
06-04-2022 | 09:09
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