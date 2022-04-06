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حاكم دونيتسك: مقتل 5 أشخاص على الأقل في قصف أوكراني على المنطقة (العربية)

Lebanon 24
06-04-2022 | 12:41
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