أخبار عاجلة

البيت الأبيض: صواريخ جافلين من أكثر الأسلحة التي أفادت الجيش الأوكراني في صد الهجوم الروسي

Lebanon 24
06-04-2022 | 15:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: الهجوم الروسي على منشأة نووية هو قمة انعدام المسؤولية (العربية)
lebanon 24
07/04/2022 05:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: وزارة الخارجية ستفرض عقوبات شاملة على قطاع الدفاع الروسي لتقييد آلة الحرب التي يستخدمها بوتين (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2022 05:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الطوارئ الأوكرانية: مقتل أكثر من 2000 أوكراني وإخماد 400 حريق منذ بداية الهجوم الروسي على البلاد
lebanon 24
07/04/2022 05:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية تطلق صواريخ "كاليبر" على أوكرانيا من البحر الأسود
lebanon 24
07/04/2022 05:53:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
22:00 | 2022-04-06
19:15 | 2022-04-06
19:14 | 2022-04-06
19:12 | 2022-04-06
18:46 | 2022-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website