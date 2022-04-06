الغرب لم يُقدّر جدية تهديدات بوتين

كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدّر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من أن تكون "قوة ناتوية" في الخاصرة الروسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".