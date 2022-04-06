عربي-دولي

الغرب لم يُقدّر جدية تهديدات بوتين

Lebanon 24
06-04-2022 | 17:00
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كشف دبلوماسي شرقي أن الغرب لم يكن يقدّر جدية تهديدات بوتين باللجوء إلى الحرب في أوكرانيا لمنعها من أن تكون "قوة ناتوية" في الخاصرة الروسية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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