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التلغراف عن ليز تروس: نحن بحاجة إلى مضاعفة دعمنا لأوكرانيا حتى تتغلب على بوتين وتستعيد سيادتها

Lebanon 24
06-04-2022 | 18:46
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