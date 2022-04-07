أخبار عاجلة

الدولار يتراجع أمام العملة الروسية ليصل إلى مستوى 75 روبلا للمرة الأولى خلال 6 أسابيع

Lebanon 24
07-04-2022 | 03:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى... روسيا تسدد بالروبل دينا اقترضته بالدولار
lebanon 24
07/04/2022 20:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حقائق تُكشف للمرة الأولى عن صحّة بوتين.. ما الذي حصل خلال 4 سنوات؟
lebanon 24
07/04/2022 20:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أدهم نابلسي يتحدث للمرة الأولى عن أسباب اعتزاله... هل سيتراجع عن قراره؟ (فيديو)
lebanon 24
07/04/2022 20:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: للمرة الأولى تشهد الأرض تراجعا للقوات الروسية في شمال شرق كييف
lebanon 24
07/04/2022 20:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:24 | 2022-04-07
09:20 | 2021-12-04
13:44 | 2022-04-07
13:35 | 2022-04-07
13:33 | 2022-04-07
13:27 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website