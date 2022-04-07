أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الروسي: العقوبات التي فرضت علينا هي الأكبر في التاريخ

Lebanon 24
07-04-2022 | 05:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة الروسية: حظرنا إعادة التصدير إلى الدول التي فرضت عقوبات علينا
lebanon 24
07/04/2022 20:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الروسي: الاقتصاد الروسي سيحتاج 6 أشهر على الأقل لإعادة البناء بعد العقوبات
lebanon 24
07/04/2022 20:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الهنغاري: العقوبات على قطاع الطاقة الروسي مرفوضة
lebanon 24
07/04/2022 20:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: مجموعة العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي تقدر بـ 500 مليار إسترليني
lebanon 24
07/04/2022 20:55:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:24 | 2022-04-07
09:20 | 2021-12-04
13:44 | 2022-04-07
13:35 | 2022-04-07
13:33 | 2022-04-07
13:27 | 2022-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website