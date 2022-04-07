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رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يستقبل في هذه الأثناء وفداً من بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النيابية في لبنان برئاسة كبير المراقبين جيورجي هولفيني

Lebanon 24
07-04-2022 | 06:08
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