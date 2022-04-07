كنعان بعد لجنة المال: الاجتماع مع صندوق النقد كان ايجابيا وبناء وركّزنا على اهمية الدور التشريعي بضوء ما هو مرتقب من توقيع الاتفاق الاولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات

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