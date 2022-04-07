الرئيس عون ترأس اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي

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