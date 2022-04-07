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الرئيس ميقاتي من بعبدا: نجدد الالتزام الكامل في التعاون مع صندوق النقد الدولي لاخراج لبنان من كبوته ووضعه على سكة الحلّ

Lebanon 24
07-04-2022 | 10:50
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