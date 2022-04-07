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ميقاتي: تتطلب الأزمة برنامجاً إصلاحياً شاملاً لتحقيق الاستقرار المالي وهذا الأمر يتطلب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد

Lebanon 24
07-04-2022 | 10:55
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