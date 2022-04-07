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93 دولة صوتت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان مقابل 24 رفض و58 امتناع (العربية)
Lebanon 24
07-04-2022
|
11:55
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