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مفرقعات نارية وإطلاق نار في الهواء تزامناً مع المسيرة التي تنطلق الآن في مخيم البداوي ابتهاجاً وفرحاً بعملية الربيع
Lebanon 24
07-04-2022
|
16:11
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