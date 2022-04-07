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فلسطين المحتلة: شرطة الاحتلال تقيم حواجز في منطقة وادي عارة لتفتيش المركبات وأزمة مرورية خانقة

Lebanon 24
07-04-2022 | 17:19
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