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وسائل إعلام إسرائيلية: المؤسسة الأمنية فشلت أمس فشلاً كبيراً وآخر شيء ينبغي على بينيت فعله هو التهنئة بقتل منفذ العملية

Lebanon 24
08-04-2022 | 01:10
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