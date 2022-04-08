أخبار عاجلة

رئيس وزراء أوكرانيا: الحصاد الزراعي هذا العام سيكون أقل بـ 20% عن السنة الماضية

Lebanon 24
08-04-2022 | 02:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أبو الغيط: سيكون هناك اجتماع تشاوري للوزراء العرب في بيروت في منتصف العام وبصفة عامة كان اللقاء طيبا للغاية ووجدت الكثير من التصميم لدى الرئيس عون على المضيّ بإنجاز الانتخابات
lebanon 24
08/04/2022 16:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بلجيكا: سيكون من الخطأ أن يغلق الاتحاد الأوروبي الباب أمام أوكرانيا
lebanon 24
08/04/2022 16:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا ومستشار ألمانيا: أي توغل روسي في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة
lebanon 24
08/04/2022 16:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء كندا ومستشار ألمانيا: أي توغل روسي في أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة
lebanon 24
08/04/2022 16:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:22 | 2022-04-08
09:10 | 2022-04-08
08:58 | 2022-04-08
08:45 | 2022-04-08
08:33 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website