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البطريرك الراعي من بعبدا: هنأنا الرئيس عون بعودته من الفاتيكان وفي هذا السياق تحدثنا عن زيارة البابا فرنسيس والتحضيرات

Lebanon 24
08-04-2022 | 03:13
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