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الراعي: الرئيس عون أكد جهوزية الحكومة لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باتفاق صندوق النقد إلى المجلس النيابي، وستواصل السلطة التنفيذية عملها بعد الانتخابات، والتعاون الخليجي يصبّ في المكان ذاته

Lebanon 24
08-04-2022 | 03:17
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