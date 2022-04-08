الراعي من بعبدا: أبلغت فخامة الرئيس بما حصل في مصر، فالرئيس السيسي اكد انه يفتح الباب للبنانيين، ويفتح الاسواق للتفاح اللبناني، واكد ان القضية اللبنانية بقلبه

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