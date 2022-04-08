أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات خامسة على روسيا

Lebanon 24
08-04-2022 | 05:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع
lebanon 24
08/04/2022 16:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة عقوبات جديدة ضدّ روسيا تشمل قطاع الطاقة والسلع الكمالية ومنتجات الصلب
lebanon 24
08/04/2022 16:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ حزمة رابعة من العقوبات على روسيا
lebanon 24
08/04/2022 16:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو لحزمة عقوبات تشمل بيلاروسيا لدعمها روسيا في عملياتها ضد أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/04/2022 16:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2022-04-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:22 | 2022-04-08
09:10 | 2022-04-08
08:58 | 2022-04-08
08:45 | 2022-04-08
08:33 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website