العضو المعيّن حديثاً في هيئة الاشراف على الانتخابات الدكتور نسيم شفيق الخوري أقسم اليمين امام الرئيس عون في حضور وزير الداخلية ورئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك

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