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مفوضية اللاجئين: فرار أكثر من 4.2 مليون أوكراني خارج البلاد ونزوح نحو 7 ملايين داخليا

Lebanon 24
08-04-2022 | 07:31
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