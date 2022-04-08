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إرتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم المسلح في شارع ديزنكوف إلى 3 (الجزيرة)

Lebanon 24
08-04-2022 | 10:11
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