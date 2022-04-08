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زيلنسكي لـ"الجزيرة": إذا لم تستطع قواتنا صدّ الهجوم في دونباس فإن احتمال تجدد الهجوم على كييف قائم

Lebanon 24
08-04-2022 | 10:58
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