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أوستن: سنعيد وضع نظام صواريخ باتريوت في سلوفاكيا بعد تزويدها أوكرانيا بنظام دفاع جوي من طراز إس ٣٠٠ (الجزيرة)

Lebanon 24
08-04-2022 | 12:20
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