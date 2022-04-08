أخبار عاجلة

البنتاغون: روسيا استخدمت صاروخا باليستيا قصير المدى في استهداف محطة كراماتورسك (العربية)

Lebanon 24
08-04-2022 | 13:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: روسيا أطلقت أكثر من 1500 صاروخ على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب (العربية)
lebanon 24
09/04/2022 01:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الادعاء الأوكراني: الهجوم على محطة كراماتورسك جريمة ضد الإنسانية (العربية)
lebanon 24
09/04/2022 01:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن سقوط ضحايا إثر قصف روسي لمحطة قطارات في كراماتورسك شرق البلاد (العربية)
lebanon 24
09/04/2022 01:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: حصار روسيا لمدينة ماريوبول مستمر (العربية)
lebanon 24
09/04/2022 01:49:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:16 | 2022-04-08
18:14 | 2022-04-08
18:13 | 2022-04-08
18:09 | 2022-04-08
17:51 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website