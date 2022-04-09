أخبار عاجلة

نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لـ"صوت لبنان": نعمل على خطة تعافي تشمل النظام المصرفي

Lebanon 24
09-04-2022 | 02:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: تعديلات بسيطة لا بالجوهر ادخلت على صيغة الكابيتال كونترول
lebanon 24
09/04/2022 13:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر مستجدات مفاوضات لبنان مع صندوق النقد.. هذا ما كشفه نائب رئيس مجلس الوزراء
lebanon 24
09/04/2022 13:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء: اتفاق مبدئي مع صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي
lebanon 24
09/04/2022 13:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون ترأس اجتماعاً حضره رئيس الحكومة ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي
lebanon 24
09/04/2022 13:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:59 | 2022-04-09
05:58 | 2022-04-09
05:58 | 2022-04-09
05:57 | 2022-04-09
05:54 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website