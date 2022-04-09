النائب تيمور جنبلاط خلال اطلاق لائحة الشراكة والإرادة في بيت الدين: سنواجه بقوة خلال الانتخابات وسنضغط للوصول إلى الاصلاحات وإتمام خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي

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