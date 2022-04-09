جنبلاط: لا ننتظر الانتخابات كي نحدد موقفنا ورؤيتنا للبنان ومواقفنا واضحة من كل الملفات من القضاء المستقل والاصلاحات في الكهرباء والبيئة والصحة بتشجيع الانتاج والحفاظ على بلدنا كمركز متقدم للطبابة والتعليم

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