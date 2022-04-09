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جنبلاط: لا ننتظر الانتخابات كي نحدد موقفنا ورؤيتنا للبنان ومواقفنا واضحة من كل الملفات من القضاء المستقل والاصلاحات في الكهرباء والبيئة والصحة بتشجيع الانتاج والحفاظ على بلدنا كمركز متقدم للطبابة والتعليم

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:08
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