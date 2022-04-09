عدوان: نحن في لائحة "الشراكة والإرادة" اخترنا أنّ الجيش اللبناني وحده يحفظ السلم والأمن وأن لا يعكر أحد علاقاتنا مع الدول العربية وأن القضاء ممنوع أن يتدخل به أحد

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