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عدوان: نحن في لائحة "الشراكة والإرادة" اخترنا أنّ الجيش اللبناني وحده يحفظ السلم والأمن وأن لا يعكر أحد علاقاتنا مع الدول العربية وأن القضاء ممنوع أن يتدخل به أحد

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:15
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