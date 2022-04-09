تيمور جنبلاط: نجدّد إيماننا بالوطن والمصالحة وعلاقات لبنان مع الدول العربيّة ومعركتنا معركة عدالة وكرامة وحقوق الناس التي سرقتها "جماعة ما خلّونا" ولا يجب أن نستسلم بل أن نواجه بإرادة واعية

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