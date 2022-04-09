تيمور جنبلاط: نضغط من أجل خطة التعافي الاقتصادي مع صندوق النقد ونعمل من أجل نظام ضرائب عادلة ونحمي مؤسسات البلد وهوية البلد والحرية والتنوع والاستقرار

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