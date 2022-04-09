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تيمور جنبلاط: نعرف ان التغيير لا يحصل بين يوم وآخر ونعرف ان الأمور ستكون أصعب في المرحلة المقبلة لذلك يدنا ممدودة لكل شريك حقيقي حريص على الوطن

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:20
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