تيمور جنبلاط: نعرف ان التغيير لا يحصل بين يوم وآخر ونعرف ان الأمور ستكون أصعب في المرحلة المقبلة لذلك يدنا ممدودة لكل شريك حقيقي حريص على الوطن

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