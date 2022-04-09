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باسيل: ظنّوا أنّهم قضوا علينا وأتت الانتخابات لكي يدفنونا و"حاصرونا وخنقونا" بالعقوبات وبالمال وبالإعلام وبالتحالفات حاولوا أن يطوّقونا أمّا نحن فرشّحنا وتحالفنا وألّفنا لوائح في كلّ لبنان وسيكون لنا نواب في كلّ لبنان

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:52
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09/04/2022 17:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد إعلان لوائح "التيار" الإنتخابية: كنّا في بداية عهد متأملين فيه ومدركين لصعوباته ولكن اليوم "بدّنا نعتذر لأنّو تأمّلنا وما قدرنا نبني دولة نحنا وياكن" ونعتذر لأنّ اللبنانيين محرومون من الكهرباء "حتّى لو مش نحنا السّبب"
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09/04/2022 17:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
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09/04/2022 17:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان٢٤": الرئيس سعد الحريري يترأس عند الساعة 4 اجتماعاً لكتلة "المستقبل" النيابية، وسيكون هناك نقاش مستفيض عن الانتخابات النيابية، وسيتم وضع تصور للمرحلة المقبلة المرتبطة ب"التيار".
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