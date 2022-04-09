باسيل: ظنّوا أنّهم قضوا علينا وأتت الانتخابات لكي يدفنونا و"حاصرونا وخنقونا" بالعقوبات وبالمال وبالإعلام وبالتحالفات حاولوا أن يطوّقونا أمّا نحن فرشّحنا وتحالفنا وألّفنا لوائح في كلّ لبنان وسيكون لنا نواب في كلّ لبنان

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