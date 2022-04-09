باسيل: نعتذر مع أنّنا خفّضنا بشكلٍ كبير كلفة الخليوي والخطّ الثابت في أيامنا و"دوبلنا" مداخيل الدولة و"تربلنا" عدد المشتركين.. الوزارة "مش معنا والخدمة بأسوأ حالتها"

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