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باسيل: نعتذر مع أنّنا خفّضنا بشكلٍ كبير كلفة الخليوي والخطّ الثابت في أيامنا و"دوبلنا" مداخيل الدولة و"تربلنا" عدد المشتركين.. الوزارة "مش معنا والخدمة بأسوأ حالتها"

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:54
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باسيل: في الحرب كانوا أصحاب الاقدام التهجيريّة واليوم أصحاب الأيادي التمويليّة! في الحرب ضربوا لنا مجتمعنا بالبارودة وبالسلم يضربونه بالمال السياسي و"بدنا نطلب من الناس يبرهنوا بالإنتخابات إنّو التيار بعدو حاجة وضرورة للبنان"
lebanon 24
09/04/2022 17:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: منعتذر من المودعين مع أنّو كنا ضد السياسات والهندسات يلّي طيّرت لهم اموالهم بس بعد ما قدرنا نطيّرلهم الحاكم ومنظومته المالية ما قدرنا نوقّف تهريب الأموال لبرّا ولا قدرنا نعيدها لجوّا
lebanon 24
09/04/2022 17:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد إعلان لوائح "التيار" الإنتخابية: كنّا في بداية عهد متأملين فيه ومدركين لصعوباته ولكن اليوم "بدّنا نعتذر لأنّو تأمّلنا وما قدرنا نبني دولة نحنا وياكن" ونعتذر لأنّ اللبنانيين محرومون من الكهرباء "حتّى لو مش نحنا السّبب"
lebanon 24
09/04/2022 17:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي: حملة الأكاذيب والتضليل بشأن أوكرانيا مستمرة وسمعنا عددا كبيرا من المعلومات المضللة
lebanon 24
09/04/2022 17:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
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