باسيل: منعتذر من المودعين مع أنّو كنا ضد السياسات والهندسات يلّي طيّرت لهم اموالهم بس بعد ما قدرنا نطيّرلهم الحاكم ومنظومته المالية ما قدرنا نوقّف تهريب الأموال لبرّا ولا قدرنا نعيدها لجوّا

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