باسيل: معركتنا مع منظومة مالية مشلّشة من ثلاثين سنة وعم تمنع الاصلاح. معركتنا هي للدفاع عن خيارات الناس يلّي انتخبونا وتأمّلوا بالثورة واكتشفوا انها اكبر عملية تزوير

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