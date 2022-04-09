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باسيل: معركتنا مع منظومة مالية مشلّشة من ثلاثين سنة وعم تمنع الاصلاح. معركتنا هي للدفاع عن خيارات الناس يلّي انتخبونا وتأمّلوا بالثورة واكتشفوا انها اكبر عملية تزوير

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:58
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باسيل: معركتنا مع الحاملين كذبة الاحتلال الايراني للبنان وعم يخوّفوا الناس بالانتشار انّو يلّي عم يصوّتلنا عم يصوّت لحزب الله وبياكل عقوبات
lebanon 24
09/04/2022 17:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: منعتذر من المودعين مع أنّو كنا ضد السياسات والهندسات يلّي طيّرت لهم اموالهم بس بعد ما قدرنا نطيّرلهم الحاكم ومنظومته المالية ما قدرنا نوقّف تهريب الأموال لبرّا ولا قدرنا نعيدها لجوّا
lebanon 24
09/04/2022 17:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: معركتنا استعادة الجمهورية، ومع الجنرال من الرابية بعد بعبدا، منكمّل... معركتنا مع كل واحد خاننا وخان القضية، وكذب عليكم وشوّه حقيقتنا وصورتنا
lebanon 24
09/04/2022 17:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: نجدّد إيماننا بالوطن والمصالحة وعلاقات لبنان مع الدول العربيّة ومعركتنا معركة عدالة وكرامة وحقوق الناس التي سرقتها "جماعة ما خلّونا" ولا يجب أن نستسلم بل أن نواجه بإرادة واعية
lebanon 24
09/04/2022 17:58:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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