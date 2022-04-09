باسيل: معركتنا استعادة الجمهورية، ومع الجنرال من الرابية بعد بعبدا، منكمّل... معركتنا مع كل واحد خاننا وخان القضية، وكذب عليكم وشوّه حقيقتنا وصورتنا

Lebanon 24