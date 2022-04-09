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رئيس المفوضية الأوروبية: جمعنا اليوم في مؤتمر المانحين 9.1 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين الأوكرانيين

Lebanon 24
09-04-2022 | 10:37
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