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أخبار عاجلة
التلفزيون السوري: غارات إسرائيلية تستهدف المنطقة الوسطى والدفاعات السورية تتصدى لها
Lebanon 24
09-04-2022
|
12:20
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