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المرصد: الموقع الذي استهدفته إسرائيل في ريف حماة يضم مجموعات للحرس الثوري وحزب الله

Lebanon 24
09-04-2022 | 13:17
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