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استقالة رئيس البرلمان الباكستاني وسط استمرار الأزمة بشأن التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان

Lebanon 24
09-04-2022 | 14:48
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