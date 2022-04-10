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وزير الخارجية الإيراني: موسكو تعهدت بعدم عرقلة أي اتفاق قد يحدث في فيينا ومعيارنا هو خطوطنا الحمراء
Lebanon 24
10-04-2022
|
03:25
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