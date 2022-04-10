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وزير الخارجية الإيراني: نرفض الحرب وفرض العقوبات الأحادية والحرب ليست حلا للأزمة في أوكرانيا

Lebanon 24
10-04-2022 | 03:28
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