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الراعي في عظة الشعانين: نرجو ان يكون العيد مباركا وفاتحة خير على الأطفال الذين يعيشون الفقر والقلق بسبب الأزمات التي تسبب بها الكبار من المسؤولين السياسيين

Lebanon 24
10-04-2022 | 03:30
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