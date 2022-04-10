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أوكرانيا تعلن إغلاق إربين أمام حركة المواطنين حتى الغد مع احتمالية تمديد الإغلاق (العربية)

Lebanon 24
10-04-2022 | 06:44
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